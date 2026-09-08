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Подготовка к освобождению: ВС РФ выбивают вражеские мосты в Краматорске

Подготовка к освобождению: ВС РФ выбивают вражеские мосты в Краматорске

  Армия России отрезает логистику ВСУ на ключевом участке фронта. Министерство обороны России сообщило об авиационном ударе по мосту в городе Краматорске.

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