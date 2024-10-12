В России начали изымать автомобили, ввезенные через Казахстан

В России начали изымать новые автомобили, незаконно везенные в страну через Казахстан.Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, что в России начала изымать автомобили, которые продавцы ввозили в страну по нелегальной схеме через Казахстан.