Эта история началась примерно в VII веке. На Руси готовили выпечку из смеси ржаной муки с мёдом и ягодным соком.
Коврижка
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Эта история началась примерно в VII веке. На Руси готовили выпечку из смеси ржаной муки с мёдом и ягодным соком.
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