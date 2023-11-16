В Новосибирской области нашли 50 поддельных банкнот на 170 тысяч рублей

Поддельные деньги на территории региона стали выявлять на 70% реже, чем в прошлом году.По итогам девяти месяцев 2023 года на территории Новосибирской области нашли 50 поддельных банковских билетов на сумму 170 тысяч рублей.
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