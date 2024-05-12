ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Культура — часть политики государства

Культура — часть политики государства

Чем измеряется уровень культуры? Может быть количеством фестивалей, концертов, всевозможных премий? Или это то, что остаётся в душе после встречи с ней? Сегодня культура — это увеселение.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ну... проходили!!... проходили это уже... в 70-тые и 80-тые... когда &quot;боролись&quot; с провокаторами, разными Солженицыными и Буковскими!... ну и что!!... в мире их поддерживали... а не НАС, РУССКИХ.
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2 час.
Валерий Пашнин
Автор, может в первую очередь изменим Закон о культуре от 1992 года, в котором назначим ответсвенных лиц от этой же культуры, которые бы отвечали чтобы у нас в кино, в театрах и других культурных мероприятиях не показывали всяких извращенцев голожопых или с открытыми гениталиями, не показывали всякую бесовщину и т.д. И кроме того спрашивать жестко с этих ответственных лиц, если они будут такие вещи пропускать в народ. Здесь и Министерство культуры должно плотно подключиться к этим вопросам.
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2 час.
пв
петров виктор
В начале 90-х, когда Россия стала суверенным демократическим государством, а российские деятели культуры обрели долгожданную ими свободу творчества, казалось, что вместо идеологизированных произведений советского периода,  свободные российские деятели культуры начнут фонтанировать творческими шедеврами...  Однако, как только исчезла цензура и власть перестала оппонировать &quot;творцам&quot;, со всех щелей полезла вкусовщина, что привело к общему творческому обнищанию отечественной культуры...  Мало того, что молодые &quot;гении&quot; оказались сплошь бездарны, так и признанные мэтры - все, без исключения - в одночасье &quot;сдулись&quot;...  В театре, в кино, на ТВ начались бесконечные &quot;творческие поиски&quot; в трактовке классики, бездарные ремейки и шабаш извращенцев под руководством новоявленных импресарио, &quot;творивших&quot; на потребу пресыщенных и гламурных &quot;новых хозяев жизни&quot;...  Для меня, особенно огорчительна, та степень духовной убогости, которую показывают нынешние российские писатели - &quot;инженеры человеческих душ&quot;, которые плещутся на мелкотемье и окончательно потеряли духовную связь с предыдущими поколениями писателей, в чьём творчестве всегда была благая цель:  быть полезными обществу, помогать ему духовно развиваться, врачевать его и воспитывать...  Встреча с их творчеством всегда была значимым событием в жизни каждого, кто имел возможность ощутить на себе его влияние...
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1 час.

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