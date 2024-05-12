Чем измеряется уровень культуры? Может быть количеством фестивалей, концертов, всевозможных премий? Или это то, что остаётся в душе после встречи с ней? Сегодня культура — это увеселение.
Культура — часть политики государства
Комментарии
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Алексей Тан
Ну... проходили!!... проходили это уже... в 70-тые и 80-тые... когда "боролись" с провокаторами, разными Солженицыными и Буковскими!... ну и что!!... в мире их поддерживали... а не НАС, РУССКИХ.
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2 час.
Валерий Пашнин
Автор, может в первую очередь изменим Закон о культуре от 1992 года, в котором назначим ответсвенных лиц от этой же культуры, которые бы отвечали чтобы у нас в кино, в театрах и других культурных мероприятиях не показывали всяких извращенцев голожопых или с открытыми гениталиями, не показывали всякую бесовщину и т.д. И кроме того спрашивать жестко с этих ответственных лиц, если они будут такие вещи пропускать в народ. Здесь и Министерство культуры должно плотно подключиться к этим вопросам.
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2 час.
пв
петров виктор
В начале 90-х, когда Россия стала суверенным демократическим государством, а российские деятели культуры обрели долгожданную ими свободу творчества, казалось, что вместо идеологизированных произведений советского периода, свободные российские деятели культуры начнут фонтанировать творческими шедеврами... Однако, как только исчезла цензура и власть перестала оппонировать "творцам", со всех щелей полезла вкусовщина, что привело к общему творческому обнищанию отечественной культуры... Мало того, что молодые "гении" оказались сплошь бездарны, так и признанные мэтры - все, без исключения - в одночасье "сдулись"... В театре, в кино, на ТВ начались бесконечные "творческие поиски" в трактовке классики, бездарные ремейки и шабаш извращенцев под руководством новоявленных импресарио, "творивших" на потребу пресыщенных и гламурных "новых хозяев жизни"... Для меня, особенно огорчительна, та степень духовной убогости, которую показывают нынешние российские писатели - "инженеры человеческих душ", которые плещутся на мелкотемье и окончательно потеряли духовную связь с предыдущими поколениями писателей, в чьём творчестве всегда была благая цель: быть полезными обществу, помогать ему духовно развиваться, врачевать его и воспитывать... Встреча с их творчеством всегда была значимым событием в жизни каждого, кто имел возможность ощутить на себе его влияние...
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1 час.
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