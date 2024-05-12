Культура — часть политики государства

Алексей Тан Ну... проходили!!... проходили это уже... в 70-тые и 80-тые... когда "боролись" с провокаторами, разными Солженицыными и Буковскими!... ну и что!!... в мире их поддерживали... а не НАС, РУССКИХ.

Валерий Пашнин Автор, может в первую очередь изменим Закон о культуре от 1992 года, в котором назначим ответсвенных лиц от этой же культуры, которые бы отвечали чтобы у нас в кино, в театрах и других культурных мероприятиях не показывали всяких извращенцев голожопых или с открытыми гениталиями, не показывали всякую бесовщину и т.д. И кроме того спрашивать жестко с этих ответственных лиц, если они будут такие вещи пропускать в народ. Здесь и Министерство культуры должно плотно подключиться к этим вопросам.