Цыгане обманули участников СВО. И едва не поубивали друг друга

Банда цыган едва не поубивала друг друга во время задержания в Екатеринбурге. Попались на обмане участников СВО.
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Свежие комментарии
- «Иди отсюда, не п...
- «Иди отсюда, не п...
- «Иди отсюда, не п...
Гитлер конечно над! Но как тут не вспомнить его фразу из его книги «моя борьба» : … уничтожить цыган, как не приносящих пользу обществу! Коротко и понятно! А вообще интересно, в Германии цыгане остались?…
У нас тоже ездят на машине по городу цыгане и предлагают поддельную икру как сахалинскую. Другие предлагают чемодан с инструментами. И всё под видом что они греки, бойцы СВО... и что нужны деньги на лечение... Цыган... это значит обман...!!! А бабы их гипнозом промышляют
Какие мерзкие рожи🤢