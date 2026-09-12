Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Цыгане обманули участников СВО. И едва не поубивали друг друга

Цыгане обманули участников СВО. И едва не поубивали друг друга

  Банда цыган едва не поубивала друг друга во время задержания в Екатеринбурге. Попались на обмане участников СВО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Nodar Zade
Nodar Zade

Гитлер конечно над! Но как тут не вспомнить его фразу из его книги «моя борьба» : … уничтожить цыган, как не приносящих пользу обществу! Коротко и понятно! А вообще интересно, в Германии цыгане остались?…

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

У нас тоже ездят на машине по городу цыгане и предлагают поддельную икру как сахалинскую. Другие предлагают чемодан с инструментами. И всё под видом что они греки, бойцы СВО... и что нужны деньги на лечение... Цыган... это значит обман...!!! А бабы их гипнозом промышляют