Стало известно о новом наступлении ВС РФ в Сумской области: «Грандиозный план»

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил о возможном наступлении российских вооруженных сил на нескольких направлениях, включая ДНР, Сумскую и Днепропетровскую области Украины.
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