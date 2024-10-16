Бывший начальник Генерального штаба британской армии генерал Майк Джексон скончался в возрасте 80 лет

Бывший начальник Генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Майк Джексон, который в 1999 году отказался блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины, скончался в возрасте 80 лет.
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