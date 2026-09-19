БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 625 подписчиков

Необучаемые...

supplat Истории РИ, СССР было недостаточно? И вот снова. Как «дружественные» страны обнуляют российский бизнес Громкая риторика о «повороте на Восток» и крепкой дружбе со странами СНГ разбивается о сухую статистику Росстата.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Michael Romanov
Michael Romanov

Мы воюем со ВСЕМ миром. Включая Казахстан, Узбекистан и пр. Может хватит всех кормить? Не пора бы послать всех? Да, может пройдёт много лет, пока они поймут. Но это делать НАДО!

Профиль пользователя Сергей
Сергей

Главный дружбонародник в Кремле сидит! Вопрос о пути развития ему предназначен. Что люди то могут сделать? Вот такая,понимаешь,загогулина!