Необучаемые...

supplat Истории РИ, СССР было недостаточно? И вот снова. Как «дружественные» страны обнуляют российский бизнес Громкая риторика о «повороте на Восток» и крепкой дружбе со странами СНГ разбивается о сухую статистику Росстата.
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Мы воюем со ВСЕМ миром. Включая Казахстан, Узбекистан и пр. Может хватит всех кормить? Не пора бы послать всех? Да, может пройдёт много лет, пока они поймут. Но это делать НАДО!
дружбона.бный капитализм
Пусть придцт другие люди , которые умеют делать деньги из всего. Но перевыборы покажут то, как ничего не меняется.
Расчётную валюту BRICS, как Переводной рубль СЭВ, да и всё..
Главный дружбонародник в Кремле сидит! Вопрос о пути развития ему предназначен. Что люди то могут сделать? Вот такая,понимаешь,загогулина!