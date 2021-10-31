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Русские, русофобы и просто чиновники

Русские, русофобы и просто чиновники

Фото:ВКонтакте Вопрос этнической принадлежности продолжает быть в мире одним из самых болезненных и неоднозначных.

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Валерий Пашнин
Продуманная, глубокая и правильная статья. Спасибо автору.
Владимир Шевченко
Беда России: чиновники - Емели и дороги. АПК + ВПК = Великая Россия !
Natalia Nikonorova
Вроде бы в народе достаточно единодушное мнение, совпадающее с автором статьи, но силы либералов в правительстве очень сильны. Наш центробанк вообще работает на интересы Запада. А Сбер(банк) это вообще песня. Он полностью подчиняется требованиям Запада. В Крыму он работать боится - как же - санкции Запада. Но в то же время активно вкладывается в бизнес в Крыму (виноделие и не только), но не как банк, а как владелец газет пароходов. Т.е обычное западное лицемерие и двойные стандарты.
Александр Головинов
Хотелось бы, чтобы к автору статьи прислушались и в правительстве.
евгений начис
Статья правильная! Хочу отметить русофобскую позицию части творческой интеллигенции! Живут в России,говорят,пишут на русском и хают свою страну! И хотя им очень далеко до великих,вдруг решили ,что они они какие-то особенные. Выкинь их за рубеж и все-растворятся.

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