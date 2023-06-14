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Посол Антонов о новом пакете военной помощи Киеву: США не хотят отказываться от цели по нанесению стратегического поражения России

Посол Антонов о новом пакете военной помощи Киеву: США не хотят отказываться от цели по нанесению стратегического поражения России

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, высказываясь о новом пакете американской военной помощи украинской стороне, отметил, что Соединенные Штаты не желают отказываться от цели по нанесению стратегического поражения Российской Федерации.

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