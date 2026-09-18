В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбления матерей-одиночек

© Григорий Сысоев/РИА Новости Новые статьи в Уголовном кодексе для защиты матерей-одиночек, алименты за счет государства, судьба Дианы Шурыгной и «война полов» — эти темы обсудили на последнем круглом столе Госдумы этого созыва.