В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбления матерей-одиночек

© Григорий Сысоев/РИА Новости Новые статьи в Уголовном кодексе для защиты матерей-одиночек, алименты за счет государства, судьба Дианы Шурыгной и «война полов» — эти темы обсудили на последнем круглом столе Госдумы этого созыва.
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