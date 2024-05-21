28 мая в культурном центре «Строгино» покажут спектакль «Паганини»

Имя Николо Паганини знакомо всем. Уже более двух веков его музыка восхищает, завораживает и потрясает, а вместе с ней живет память о великом музыканте, вписавшем свое имя в бессмертную летопись истории человечества.
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