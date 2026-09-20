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Антифашист

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Зеленский заявил, что для удара по Москве впервые применена ракета «Пеликан»

Зеленский заявил, что для удара по Москве впервые применена ракета «Пеликан»

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о первой атаке крылатыми ракетами по Москве и намекнул на использование баллистических ракет: уже известной «Фламинго» и новой – «Пеликан».

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