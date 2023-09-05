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Нашествие грызунов в Нью-Йорке породило спрос на крысиные туры

Нашествие грызунов в Нью-Йорке породило спрос на крысиные туры

Экскурсии по местам массового скопления крыс – именно такие туристические маршруты начали приобретать в Нью-Йорке все большую популярность с легкой руки блогера Кенни Боллверка, который раньше постоянно публиковал в TikTok видео с грызунами.

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