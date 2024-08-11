Эксперт раскрыл, какую провокацию может готовить Харрис

Камала Харрис© AP Photo / Stephanie Scarbrough Печально знаменитая "шутка" президента США Рональда Рейгана, объявившего о начале бомбардировок СССР, могла быть сделана специально - чтобы прощупать реакцию нового руководства Советского Союза и укрепить рейтинг среди электората, с этими же целями штаб вице-президента и кандидата на высший пост Камалы Харрис может пойти на подобную провокацию на нынешних выборах, заявил РИА Новости российский американист, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.