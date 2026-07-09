MES — Gamma Flip Bracket: Short Under / Long Over (Jul 9) Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! TheHermeticTrader MES — Gamma Flip Bracket: Short Under / Long Over (Jul 9) Instrument: MES1! (ES) | Timeframe: 1H context / 1m execution | Bias: Two-sided — the flip decides Framing: The Flip Is the Fulcrum Gamma is negative and price is below the 4H / Daily / Weekly flips.