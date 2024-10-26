В Нижнем Новгороде задержаны мошенники, обманувшие больную раком женщину

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали местную жительницу и жителя Красноярского края, которые продали больной раком женщине наркотики под видом лекарственных препаратов.
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