Сбежала от тени знаменитых родителей за океан: как Анна Друбич стала востребованным композитором в Голливуде

Родиться в семье известного кинорежиссера Сергея Соловьева и его музы, актрисы Татьяны Друбич, — это не только привилегия, но и испытание постоянным сравнением.
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