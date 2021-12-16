Просто го-н Сокуров должен получить квитанцию...

Тут намедни в твиттере написали, что чеченские товарищи планируют обратиться к главе СК для проверки слов го-на (это не господин) режиссёра Сокурова: ОСКОРБИТЕЛЬНО и ПРОВОКАЦИОННО! Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что рег.