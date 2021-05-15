Будут судить банду иностранцев за вооруженные нападения в Уссурийске

Прокуратура Приморья направила в суд уголовное дело в отношении участников вооруженной банды. Уроженцы Узбекистана совершали разбойные нападения на интернет-кафе Уссурийска и Владивостока, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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