«Ред Булл» готов выкупить у «Уильямса» контракт Колапинто за $20 млн (Джек Плой)

В «Ред Булл» готовы заплатить за переход Колапинто $20 млн. По информации Джека Плоя, комментатора «Формулы-1» на нидерландском телевидении, о чем он сообщил в эфире шоу Race Café, Гельмут Марко обратился с таким предложением напрямую к руководителю «Уильямса» Джеймсу Воулзу.