Выдумывал друзей и боялся Джима Керри. Тяжелые страницы из жизни Робина Уильямса

21 июля популярному американскому комедийному актеру Робину Уильямсу могло бы исполниться 75 лет. Несмотря на то что в годы пика популярности его называли самым смешным человеком планеты, в его жизни было много моментов, которые входят с этим утверждением в диссонанс.
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