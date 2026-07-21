Выдумывал друзей и боялся Джима Керри. Тяжелые страницы из жизни Робина Уильямса

21 июля популярному американскому комедийному актеру Робину Уильямсу могло бы исполниться 75 лет. Несмотря на то что в годы пика популярности его называли самым смешным человеком планеты, в его жизни было много моментов, которые входят с этим утверждением в диссонанс.