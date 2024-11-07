Расходы Петербурга в следующем году могут увеличить на 27 миллиардов рублей

С предложением выступил Александр Беглов Губернатор Северной столицы Александр Беглов внёс на рассмотрение парламенту поправку ко второму чтению проекта закона Петербурга о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает Смольный.