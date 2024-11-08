Правящая в Германии коалиция во главе с Шольцем распалась - министры от СвДП полностью выходят из нее

Министры от Свободной демократической партии Германии (СвДП) полностью выходят из состава правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), заявил журналистам в Берлине глава фракции СвДП в Бундестаге Кристиан Дюрр, передает ТАСС.
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