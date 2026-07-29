Стала известна деловая программа ВЭФ-2026

Организаторы XI Восточного экономического форума представили деловую программу мероприятия, которое пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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