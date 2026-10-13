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Царьград

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Более 100 усопших собираются воскресить ученые из России

Более 100 усопших собираются воскресить ученые из России

Наша страна — вторая в мире по крионике. Оказывается, потусторонний мир не так далек, как мы привыкли считать.

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