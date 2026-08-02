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В Тарко-Сале победители турнира по национальным видам спорта получили награды

В Тарко-Сале победители турнира по национальным видам спорта получили награды

В Тарко-Сале подвели итоги турнира по национальным видам спорта. За победу боролись около 80 атлетов из Тарко-Сале, Муравленко, Самбурга, Тазовского района, Халясавэя, Ханымея и Харампура, сообщили в администрации Пуровского района.

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