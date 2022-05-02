Volkswagen подтвердила приход Audi и Porsche в Формулу 1

Volkswagen подтвердила приход Audi и Porsche в Формулу 1xddorox / CC BY 2.0Компании Audi и Porsche присоединяться в Формуле 1, об этом в понедельник, 2 мая, сообщил исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс.
