Стали известны регионы России, где будут тестировать 5G

TASS/URA.RU Стало известно, в каких городах России пройдет тестирование сетей 5G. В число пилотных зон вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург Ленинградская область, а также Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.
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