Принц Гарри в больнице: Меган Маркл довела мужа до нервного срыва

Отношения принца Гарри и его жены Меган Маркл стремительно накаляются, и пара близится к разводу. Такие слухи все чаще обсуждаются в зарубежных СМИ, а теперь к ним добавилась и новость о госпитализации британца из-за нервного срыва.
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