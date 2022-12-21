В Москве состоялась презентация «Манифеста гармоничного развития»

21 декабря в информационном агентстве ТАСС состоялась презентация «Манифеста гармоничного развития», подготовленного авторским коллективом ученых Российского государственного социального университета и Всероссийского общества охраны природы.
21 декабря в информационном агентстве ТАСС состоялась презентация «Манифеста гармоничного развития», подготовленного авторским коллективом ученых Российского государственного социального университета и Всероссийского общества охраны природы.
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