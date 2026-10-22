📹⚡️Свежая подборка ночных ударов по логистическим и энергетическим объектам в Киеве. По данным, удары наносились и под Киевом по ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 с применением квазибаллистических гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон», а аткже квазибаллистических 9М723-1 «Искандер-М»/KN-23 и баллистической модификации ЗУР 48Н6ДМ под индексом РМ-48У.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым