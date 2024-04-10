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Байдену становиться хуже: Заявление лидера США поставило Киев в тупик

Байдену становиться хуже: Заявление лидера США поставило Киев в тупик

Каждое новое высказывание президента США вызывает тревогу у его соотечественников, причём за самих себя – оговорки становятся всё серьёзнее и уже не понятно, способен ли этот человек управлять ядерной сверхдержавой.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Те,кто на самом деле руководит США давно уже махнули рукой...Да пусть уж городит ,что в голову взбредёт. Так даже прикольнее.
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10 час.

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