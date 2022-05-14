Кожевников о вылете Овечкина: «Вашингтон» стареет, но ничего страшного. Будут шансы выиграть еще один Кубок Стэнли»

Александр Кожевников считает, что у Александра Овечкина будет шанс выиграть Кубок Стэнли. «Вашингтон» вылетел из плей-офф НХЛ в первом раунде, уступив «Флориде» (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче).

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