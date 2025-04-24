Снятие санкций с "Северного потока – 2" в Белом доме не обсуждают – Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио опроверг утверждения газеты Politico о том, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с российского подводного газопровода "Северный поток – 2".
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