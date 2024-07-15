КИЕВ, 15 июля, ФедералПресс. Запад не против того, чтобы Россия ликвидировала главу киевского режима Владимира Зеленского, и как минимум дважды предоставлял российской стороне координаты с его точным местонахождением.
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