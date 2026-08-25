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FiNE NEWS

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Лавров встретился с главой дипслужбы Ватикана в Москве

В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой дипломатической службы Ватикана, секретарём Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.

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