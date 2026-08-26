Археолог оценила значение найденного в Коломне клада монет

Руководитель экспедиции РАН рассказала, что ждет уникальную находку дальше.Руководитель Подмосковной экспедиции Института археологии РАН Ася Энговатова прокомментировала обнаружение в Коломне крупного клада из 2,6 тысячи серебряных монет времен потомков Дмитрия Донского.
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