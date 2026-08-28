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Царьград

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Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в сентябре

Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в сентябре

В Москве и Московской области ожидаются ночные заморозки во второй половине сентября. Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшее время холодных ночей не предвидится, а лето завершится с комфортной погодой в конце августа.

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