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Владимиру Путину представили новые учебники по обществознанию под редакцией Медведева

Владимиру Путину представили новые учебники по обществознанию под редакцией Медведева

В преддверии Дня знаний президент посетил Московский педагогический госуниверситет, где осмотрел выставку "Единая школа – единая страна".

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