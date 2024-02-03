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Нам этого не понять: как убирают свой дом турецкие женщины — удивительные факты

Нам этого не понять: как убирают свой дом турецкие женщины — удивительные факты

Представительницы прекрасного пола в этой стране делают это вовсе не только по выходным или по настроению.

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Комментарии
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Tania Еременко
В Турции и в Египте в туалетах стерильная чистота. Зато в Индии - жесть. Дома  такая грязь, в свинарнике чище.
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16 час.
Людмила Лиханова
Когда коту нечего делать...так и они. Часто они полу-грамотные, умеющие только рожать , убирать и сплетничать. Говорю не по-наслышке.
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13 час.
Елизавета Белая
В каждой стране, в каждом народе, городе, доме, отдельно взятой семье есть свои порядки и традиции. Сравнивать их кто чистоплотнее или как и что делать абсолютно бессмысленно, даже не этично.  Это несопоставимо! Так что автору советую не совать нос в чужие дела. И если ему(автору) нравится, то пусть убирается как турчанки, оставив свои восхищения при себе.
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1 час.

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