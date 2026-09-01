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РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровыми рублями

РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровыми рублями

Россиянам разрешили расплачиваться цифровыми рублями за билеты на пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале .

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