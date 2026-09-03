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ИА Регнум

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В Сбербанке прогнозируют рост кредитного портфеля в 2026 году на 8–10%

В Сбербанке прогнозируют рост кредитного портфеля в 2026 году на 8–10%

В Сбербанке прогнозируют рост кредитного портфеля в 2026 году на 8–10%. Об этом на пресс-брифинге на полях ВЭФ сообщил заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Попов, отвечая на вопрос журналистов о высоком темпе увеличения активов банка в июле.

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