В Сбербанке прогнозируют рост кредитного портфеля в 2026 году на 8–10%. Об этом на пресс-брифинге на полях ВЭФ сообщил заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Попов, отвечая на вопрос журналистов о высоком темпе увеличения активов банка в июле.
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