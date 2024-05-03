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Эксперт назвал скрытые дефекты новых квартир

Эксперт назвал скрытые дефекты новых квартир

Эксперт по недвижимости Валерий Тумин, руководитель рынков России и СНГ компании fam Properties, поделился советами об основных дефектах, на которые следует обратить внимание при покупке готовой квартиры Список основных проблем включает в себя неправильно положенную штукатурку, нарушения в кирпичной кладке, трещины, неровности по вертикали и горизонтали, а также наличие признаков промерзания, промокания и грибка.

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