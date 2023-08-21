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Вендел о 3:1 со «Спартаком»: «Нужно оставить этот матч в прошлом. Впереди еще более важная игра с «Уралом»

Вендел о 3:1 со «Спартаком»: «Нужно оставить этот матч в прошлом. Впереди еще более важная игра с «Уралом»

В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 3:1. Вендел оформил дубль, забив на 32-й и на 73-й минутах матча.

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