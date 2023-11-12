Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы Аль-Шифа в Газе

ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы Аль-Шифа в Газе

Израильские военные нанесли удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» на севере сектора Газа. «В медицинском комплексе "Аль-Шифа" мы потеряли двух недоношенных детей, потеряли пациента, находившегося на интенсивной терапии», - сообщила пресс-служба правительства сектора Газа в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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