Женьтильмен делает вид, что пахнет не от него и быстро меняет правила...

"Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Британии" я бы заменил словосочетание "могут стать" на слово БУДУТ.

Олег Самойлов

Вот бы автору немного ознакомиться со ЗНАЧЕНИЕМ слова "Присяга" и понять, что Присягу НЕ принимают, а ПРИНОСЯТ, то бишь ПРИСЯГАЮТ! А то рисует "...Президент принял присягу..."! Президент ПРИНЕС Присягу НА ВЕРНОСТЬ СТРАНЕ и НАРОДУ!