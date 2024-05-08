Нагличане слегка напустили жидкого в шаровары.Поставила в известность своих братьев-каклов сообщив, что Керченский мост не имеет стратегического значения т.
Женьтильмен делает вид, что пахнет не от него и быстро меняет правила...
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александр александров
Коментаторы у них в глухих джунглях живут!?)))
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5 час.
Сергей Кочегаров
"Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Британии" я бы заменил словосочетание "могут стать" на слово БУДУТ.
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3 час.
Олег Самойлов
Вот бы автору немного ознакомиться со ЗНАЧЕНИЕМ слова "Присяга" и понять, что Присягу НЕ принимают, а ПРИНОСЯТ, то бишь ПРИСЯГАЮТ! А то рисует "...Президент принял присягу..."! Президент ПРИНЕС Присягу НА ВЕРНОСТЬ СТРАНЕ и НАРОДУ!
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7 мин.
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