Женьтильмен делает вид, что пахнет не от него и быстро меняет правила...

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вот бы автору немного ознакомиться со ЗНАЧЕНИЕМ слова "Присяга" и понять, что Присягу НЕ  принимают, а ПРИНОСЯТ, то б...Женьтильмен делае...
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Комментарии
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александр александров
Коментаторы у них в глухих джунглях живут!?)))
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5 час.
Сергей Кочегаров
&quot;Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Британии&quot; я бы заменил словосочетание &quot;могут стать&quot; на слово БУДУТ.
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3 час.
Олег Самойлов
Вот бы автору немного ознакомиться со ЗНАЧЕНИЕМ слова &quot;Присяга&quot; и понять, что Присягу НЕ  принимают, а ПРИНОСЯТ, то бишь ПРИСЯГАЮТ! А то рисует &quot;...Президент принял присягу...&quot;! Президент ПРИНЕС Присягу НА ВЕРНОСТЬ СТРАНЕ и НАРОДУ!
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7 мин.

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