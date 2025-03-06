В юге Тайваня произошел пожар на атомной электростанции

На атомной электростанции на Тайване произошло возгорание. На месте работают пожарные бригады. По предварительной информации, огонь вспыхнул в градирне на территории АЭС «Мааньшань», которая находится на юге страны.
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