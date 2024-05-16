Косулю, разорвавшую бока и нос о забор, омские волонтеры вылечили и выпустили в лес Она провела под присмотром почти полгода.
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Косулю, разорвавшую бока и нос о забор, омские волонтеры вылечили и выпустили в лес Она провела под присмотром почти полгода.